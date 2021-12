Arriva la precisazione di Mara Venier: “Non c’è nessun positivo in studio” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Mara Venier interviene nella polemica sulla puntata saltata di ieri di “Domenica In”. Come vi abbiamo detto stamattina la puntata è saltata all’ultimo minuto a causa di un positivo tra i membri dello staff. Ma la conduttrice è intervenuta a riguardo: “Smentisco che ci sia stato un positivo in studio. nessun positivo, solo il regista in isolamento”. E spiega meglio quanto ha portato all’annullamento della puntata nel corso dell’intervista al Messaggero: “Il problema è che il regista della nostra trasmissione ha scoperto di avere avuto un contatto con delle persone positive. E così, anche in assenza di sintomi particolari, ha dovuto responsabilmente mettersi in isolamento. Questa mattina ha fatto un tampone ed era negativo. Fra qualche giorno si sottoporrà a un altro ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 27 dicembre 2021)interviene nella polemica sulla puntata saltata di ieri di “Domenica In”. Come vi abbiamo detto stamattina la puntata è saltata all’ultimo minuto a causa di untra i membri dello staff. Ma la conduttrice è intervenuta a riguardo: “Smentisco che ci sia stato unin, solo il regista in isolamento”. E spiega meglio quanto ha portato all’annullamento della puntata nel corso dell’intervista al Messaggero: “Il problema è che il regista della nostra trasmissione ha scoperto di avere avuto un contatto con delle persone positive. E così, anche in assenza di sintomi particolari, ha dovuto responsabilmente mettersi in isolamento. Questa mattina ha fatto un tampone ed era negativo. Fra qualche giorno si sottoporrà a un altro ...

