Un posto al sole, spoiler: Patrizio e Rossella ci ricascano? (Di domenica 26 dicembre 2021) Un colpo di scena inaspettato segnerà il Capodanno ad Un posto al sole, come annunciano gli spoiler al 30 dicembre. I protagonisti di un momento di vicinanza inatteso saranno Patrizio e Rossella. Abbiamo lasciato la giovane dottoressa a Bolzano in compagnia di Riccardo nel bel mezzo di un teso chiarimento dopo che la Graziani ha visto l'uomo in compagnia di una donna misteriosa mentre discutevano animatamente. Crovi, constatando la tristezza di Rossella, prossima a trascorrere il Natale da sola e in crisi per l'inaspettata separazione dei suoi genitori, le ha proposto di trascorrere insieme qualche giorno a Bolzano e inizialmente la sua idea è sembrata vincente dal momento che la ragazza si è immersa nell'atmosfera natalizia e si è abbandonata al sentimento che prova ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 26 dicembre 2021) Un colpo di scena inaspettato segnerà il Capodanno ad Unal, come annunciano glial 30 dicembre. I protagonisti di un momento di vicinanza inatteso saranno. Abbiamo lasciato la giovane dottoressa a Bolzano in compagnia di Riccardo nel bel mezzo di un teso chiarimento dopo che la Graziani ha visto l'uomo in compagnia di una donna misteriosa mentre discutevano animatamente. Crovi, constatando la tristezza di, prossima a trascorrere il Natale da sola e in crisi per l'inaspettata separazione dei suoi genitori, le ha prodi trascorrere insieme qualche giorno a Bolzano e inizialmente la sua idea è sembrata vincente dal momento che la ragazza si è immersa nell'atmosfera natalizia e si è abbandonata al sentimento che prova ...

