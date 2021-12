Tottenham-Crystal Palace, le formazioni ufficiali: Kane dal 1? (Di domenica 26 dicembre 2021) Riportiamo le formazioni ufficiali del derby londinese Tottenham-Crystal Palace, gara valida per la 19a giornata di Premier League, in occasione del tradizionale Boxing Day. Calcio d’inizio alle ore 16:00 al Tottenham Hotspur Stadium. Tante le polemiche per la disputa di questo turno, che ha visto rinviare tanti match a causa di focolai covid-19. Ne sanno qualcosa gli Spurs, costretti a rinunciare alla gara di Conference League col Rennes e sconfitti per 3-0 a tavolino. In campionato, invece, è arrivato un prezioso 2-2 contro i campioni d’Inghilterra del Liverpool. 5 risultati di fila e -6 dal quarto posto occupato dai cugini dell’Arsenal, ma con due gare giocate in meno. Fatale, invece, la sconfitta per 2-1 coi concittadini del West Ham, che li ha estromessi dalla Carabao Cup. Conte ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 26 dicembre 2021) Riportiamo ledel derby londinese, gara valida per la 19a giornata di Premier League, in occasione del tradizionale Boxing Day. Calcio d’inizio alle ore 16:00 alHotspur Stadium. Tante le polemiche per la disputa di questo turno, che ha visto rinviare tanti match a causa di focolai covid-19. Ne sanno qualcosa gli Spurs, costretti a rinunciare alla gara di Conference League col Rennes e sconfitti per 3-0 a tavolino. In campionato, invece, è arrivato un prezioso 2-2 contro i campioni d’Inghilterra del Liverpool. 5 risultati di fila e -6 dal quarto posto occupato dai cugini dell’Arsenal, ma con due gare giocate in meno. Fatale, invece, la sconfitta per 2-1 coi concittadini del West Ham, che li ha estromessi dalla Carabao Cup. Conte ...

