Sci alpino, Sofia Goggia e il tabù Lienz da sfatare: mai in top15 in gigante (Di domenica 26 dicembre 2021) L'ultima due-giorni di gare per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino femminile prima di dare il benvenuto al 2022, si disputerà a Lienz, sulle nevi austriache. Le atlete saranno impegnate in due prove tecniche, un gigante ed uno slalom, prima di dare l'arrivederci al 4 gennaio con lo slalom di Zagabria. Per la prova tra le porte larghe fissata per martedì 28 dicembre (prima manche ore 10.00, seconda ore 13.00) vedremo Sofia Goggia alle prese con una disciplina, il gigante, nella quale vuole compiere passi in avanti, ma su una pista (denominata Schlossberg) che, fino a questo momento, le ha regalato ben poche soddisfazioni. Su quattro uscite, infatti, vanta un 16° ed un 17° posto, più due non-qualificazioni alla seconda manche. Il 28 dicembre 2011 la sciatrice bergamasca ha ...

