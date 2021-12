Regina Elisabetta, omaggio al Principe Filippo: “Manca a tutti noi” (Di domenica 26 dicembre 2021) Per la prima volta, in occasione del tradizionale discorso di Natale, la Regina Elisabetta ha parlato pubblicamente della scomparsa del marito, il Principe Filippo. La sovrana d’Inghilterra ha confessato che le feste possono essere difficili dopo aver dovuto dire addio ad una persona cara: “Manca a tutti noi”, ha detto. Tradizionale discorso di Natale trasmesso dalla Bbc e registrato dalla Regina Elisabetta pochi giorni prima delle Feste all’interno Leggi su solodonna (Di domenica 26 dicembre 2021) Per la prima volta, in occasione del tradizionale discorso di Natale, laha parlato pubblicamente della scomparsa del marito, il. La sovrana d’Inghilterra ha confessato che le feste possono essere difficili dopo aver dovuto dire addio ad una persona cara: “noi”, ha detto. Tradizionale discorso di Natale trasmesso dalla Bbc e registrato dallapochi giorni prima delle Feste all’interno

