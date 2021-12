Novità dal Belgio, Mertens-Napoli: c’è l’idea di Dries sul rinnovo! (Di domenica 26 dicembre 2021) Uno dei casi da risolvere in casa Napoli, oltre quello legato al contratto di Lorenzo Insigne, è quello del rinnovo di Dries Mertens. L’attaccante belga ha il contratto in scadenza a giugno 2022, ma il club azzurro vanta una clausola di prolungamento che, da quanto si apprende, non intende utilizzare. FOTO: Getty – Mertens Napoli O meglio – come chiarisce il portale belga Voetbal24 – l’idea della società partenopea sarebbe quella di far sottoscrivere un nuovo contratto all’attaccante ma a cifre inferiori rispetto all’attuale accordo da circa 4,5 milioni a stagione. L’impressione, riferiscono in Belgio, è che Mertens al momento non pare disposto ad accettare le condizioni proposte dal Napoli: ecco perché a fine stagione il ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 dicembre 2021) Uno dei casi da risolvere in casa, oltre quello legato al contratto di Lorenzo Insigne, è quello del rinnovo di. L’attaccante belga ha il contratto in scadenza a giugno 2022, ma il club azzurro vanta una clausola di prolungamento che, da quanto si apprende, non intende utilizzare. FOTO: Getty –O meglio – come chiarisce il portale belga Voetbal24 –della società partenopea sarebbe quella di far sottoscrivere un nuovo contratto all’attaccante ma a cifre inferiori rispetto all’attuale accordo da circa 4,5 milioni a stagione. L’impressione, riferiscono in, è cheal momento non pare disposto ad accettare le condizioni proposte dal: ecco perché a fine stagione il ...

Advertising

Aless_Digitale : #News #DTT Novità in vista per 'Rai News 24' LCN 48 canale presente nel Mux 1 Rai Ch 22 + Ch 23 M.Penice (PV). Sul… - Aless_Digitale : #News #DTT Novità per 'ZETA TV' LCN 269 canale presente nel Mux Studio1 Ch 31 M.Ronzone (AL). In sovraimpressione s… - TerrinoniL : Dichiarazione redditi, dal bonus musica al credito d'imposta prima casa under 36: le novità del 2022 - bergonzi89 : RT @ViaggiaTreno: Viaggiamo informati, le novità introdotte dal DL di Natale - MessinaMag : Terza dose vaccino anti-covid si cambia ancora: via libera alla booster dopo 4 mesi, novità anche per i più giovani… -

Ultime Notizie dalla rete : Novità dal 18 app: quali sono le novità per il 2022 da sapere Oltre ai biglietti del cinema infatti sono inclusi anche quelli per concerti, mostre, scavi archeologici, spettacoli dal vivo di vario genere, e spettacoli teatrali . L'intenzione di aiutare i ...

Nuova Irpef, bollette rateizzate, stretta sulle delocalizzazioni selvagge. Martedì alla Camera la legge di bilancio Tra le principali novità la riforma dell'Irpef, un piano per rateizzare le bollette in 10 mesi, la ... per pagare, senza interessi di mora, le cartelle esattoriali notificate dal primo gennaio al 31 ...

Reddito di Cittadinanza: altre novità dal 2022! Ecco quali! Trend-online.com Oltre ai biglietti del cinema infatti sono inclusi anche quelli per concerti, mostre, scavi archeologici, spettacolivivo di vario genere, e spettacoli teatrali . L'intenzione di aiutare i ...Tra le principalila riforma dell'Irpef, un piano per rateizzare le bollette in 10 mesi, la ... per pagare, senza interessi di mora, le cartelle esattoriali notificateprimo gennaio al 31 ...