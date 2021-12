Natale sostenibile grazie all’affitto di alberi: il servizio per limitare gli sprechi e l’impatto ambientale (Di domenica 26 dicembre 2021) Negli ultimi anni affittare un albero di Natale sta diventando una scelta sempre più popolare. Sempre più persone infatti desiderano trascorrere un Natale sostenibile e ridurre i rifiuti delle feste. Affittare un albero è un ottimo punto di partenza e Craig Tennock di Cotswold Fir ha ideato una soluzione sostenibile per l’affitto di un albero di Natale a Cheltenham, in Inghilterra. Perchè affittare un albero di Natale Secondo la rivista online Country Living, in un articolo del 27 ottobre, affittare un albero comporta molti benefici. Innanzitutto le persone possono godersi un albero di Natale sano e vero, che poi verrà ripiantato e curato dal fornitore. Viene ridotto lo spreco di alberi perché l’albero affittato non morirà e sarà preparato per ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 26 dicembre 2021) Negli ultimi anni affittare un albero dista diventando una scelta sempre più popolare. Sempre più persone infatti desiderano trascorrere une ridurre i rifiuti delle feste. Affittare un albero è un ottimo punto di partenza e Craig Tennock di Cotswold Fir ha ideato una soluzioneper l’affitto di un albero dia Cheltenham, in Inghilterra. Perchè affittare un albero diSecondo la rivista online Country Living, in un articolo del 27 ottobre, affittare un albero comporta molti benefici. Innanzitutto le persone possono godersi un albero disano e vero, che poi verrà ripiantato e curato dal fornitore. Viene ridotto lo spreco diperché l’albero affittato non morirà e sarà preparato per ...

Advertising

vaielettrico : Il più cliccato su @Vaielettrico / Letterina di #Natale di @MauroTedeschini ai NO WATT che sui #social scatenano od… - MaSpadavecchia : Un natale poco sostenibile #discaricheacieloaperto nel barese @faxonline @Tg3web @TgrRaiPuglia @rep_bari… - VelvetMagIta : Come riciclare gli avanzi di Natale: cibo sostenibile #biopianeta #velvet - Deborah07235629 : Buon Natale da Santa Klaus Schwab che vi ricorda come festeggeremo Natal* nel 2030: “non riceverai regali e sarai f… - jmorat : RT @vaielettrico: Letterina di #Natale di @MauroTedeschini ai NO WATT che sui #social scatenano odio contro l'auto elettrica #EVs: 'Nessuna… -