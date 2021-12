Napoli, che guaio: dopo Insigne un altro big positivo al Covid (Di domenica 26 dicembre 2021) Arrivano brutte notizie per Luciano Spalletti. Un altro dei suoi giocatori è risultato positivo al Covid dopo l’annuncio su Insigne. Arriva la batosta per il Napoli, proprio a ridosso del Natale. La squadra azzurra si ritroverà in questi giorni a Castel Volturno dove preparerà la sfida di campionato che la vedrà impegnata contro la Juventus. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 26 dicembre 2021) Arrivano brutte notizie per Luciano Spalletti. Undei suoi giocatori è risultatoall’annuncio su. Arriva la batosta per il, proprio a ridosso del Natale. La squadra azzurra si ritroverà in questi giorni a Castel Volturno dove preparerà la sfida di campionato che la vedrà impegnata contro la Juventus. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

albertoangela : Ogni angolo di Napoli è ricco di bellezze, storie, passioni, sentimenti che esprimono al massimo, nel bene e nel ma… - albertoangela : Pino Daniele, Eduardo, Totò, Massimo Troisi e tantissimi altri…impossibile citare tutti gli artisti che, in ogni ca… - annatrieste : D'ora in poi quando qualcuno vi scass 'o cazz perché pur essendo in Italia parlate napoletano avete 2 strade:o lo m… - Sicilianodoc7 : RT @Stefano27968260: Domani vado a giocare 10 euro che il Napoli non viene a Torino a giocare ?????? - Rosaria09664593 : RT @ParticipioPart: #Napoli è l'unica città al mondo in cui i bambini cantano le stesse canzoni dei loro padri, nonni e bisnonni. Un microc… -