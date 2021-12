Morto Franco Ziliani | il fondatore delle cantine Guido Berlucchi

(Di domenica 26 dicembre 2021) commenta E'all'età di 90 anni, enologo e creatore nel 1961 insieme adi Erbusco, nel Bresciano. Marchio conosciuto in tutto in mondo, nel ...

all'età di 90 anniZiliani , enologo e creatore nel 1961 insieme a Guido Berlucchi delle cantine Berlucchi di Erbusco, nel Bresciano. Marchio conosciuto in tutto in mondo, nel 2021 la ...Il fondatore delle cantine BerlucchiZiliani èa 90 anni: quest'anno la sua azienda aveva festeggiato 60 anni di attività. AddioZiliani, enologo e creatore nel 1961 delle cantine Berlucchi di Erbusco (Brescia)...E' morto all'età di 90 anni Franco Ziliani, enologo e creatore nel 1961 insieme a Guido Berlucchi delle cantine Berlucchi di Erbusco, nel Bresciano.È morto all'età di 90 anni Franco Ziliani, enologo e creatore nel 1961 insieme a Guido Berlucchi delle cantine Berlucchi di Erbusco, nel Bresciano. Marchio conosciuto in tutto ...