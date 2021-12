Il Codacons chiede a Draghi di rettificare i dati sulle vittime del Covid divulgati durante la conferenza stampa di fine anno. “Non è vero che tre quarti non erano vaccinati” (Di domenica 26 dicembre 2021) “Grave errore sul numero di decessi da Covid da parte del premier Mario Draghi, che viene invitato oggi dal Codacons a rettificare le affermazioni rese in occasione della conferenza stampa del 22 dicembre scorso”. A denunciarlo è il Codacons (qui la nota), ricordando che nel corso della conferenza stampa di fine anno (leggi l’articolo – qui il video) il premier ha affermato che “dei decessi, tre quarti non sono vaccinati”. “Tenete presente – aveva detto il premier nel corso della conferenza stampa – che dei decessi tre quarti sono non vaccinati. Dall’inizio della campagna vaccinale il nostro Paese ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 26 dicembre 2021) “Grave errore sul numero di decessi dada parte del premier Mario, che viene invitato oggi dalle affermazioni rese in occasione delladel 22 dicembre scorso”. A denunciarlo è il(qui la nota), ricordando che nel corso delladi(leggi l’articolo – qui il video) il premier ha affermato che “dei decessi, trenon sono”. “Tenete presente – aveva detto il premier nel corso della– che dei decessi tresono non. Dall’inizio della campagna vaccinale il nostro Paese ha ...

