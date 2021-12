I talebani vietano alle donne i viaggi senza un parente uomo

(Di domenica 26 dicembre 2021) Ennesimo passo indietro per i diritti dellein Afghanistan: ihanno annunciato che d’ora in poi dovranno essere accompagnate da undella propria famiglia per gli spostamenti oltre 72 chilometri. “Lenon potranno allontanarsi oltre 45 miglia (72 chilometri) se non sono accompagnate da un membro della famiglia”, ha spiegato un portavoce del ministero per la Promozione della virtù e la prevenzione del vizio, che ha pubblicato la nuova direttiva. La raccomandazione, che già circolava sui social, invita inoltre gli autisti a non accettaresui loro veicoli se non indossano il “velo islamico”,tuttavia precisare quale tipo di velo. Alcune settimane fa, lo stesso dicastero aveva chiestotelevisioni del Paese di non mandare più in ...

non hanno precisato cosa intendono precisamente per 'velo islamico', cioè se si tratta di un semplice velo, già indossato dalla maggior parte delle donne afghane, oppure di qualcosa di più.'Non toccare i miei vestiti': su Twitter le donne afghane dicono no aiCombattere il buio della dittatura talebana con i colori brillanti degli abiti afghani. È questa la battaglia che le ...Ennesimo passo indietro per i diritti delle donne in Afghanistan: i talebani hanno annunciato oggi il divieto per le donne di viaggiare da sole per lunghe distanze (oltre i 70 chilometri circa). Dovra ...Niente viaggi per le donne afghane se non scortate da un parente maschio. È l’ultima direttiva del governo talebano, secondo quanto riporta Afp. Inoltre, il ministero per la promozione della virtù e l ...