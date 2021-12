Green pass, in tre giorni emessi quasi 4 milioni di certificati (Di domenica 26 dicembre 2021) I numeri da record sono cominciati il 23 dicembre, quando sono stati emessi 1.663.340 Green pass. Il 24 dicembre il numero è salito ancora, arrivando a 1.721.948. E poi l’ultimo tocco è arrivato a Natale quando i certificati distribuiti sono stati 433.270. In tutto quindi 3,8 milioni in tre giorni. Una cifra che porta il totale di Green pass distribuiti nel nostro Paese alla soglia dei 169 milioni. Il ministero dell’Interno ha diffuso anche i dati suoi controlli portati a termine dalla polizia nel giorno di Natale: sono stati 64.859 i soggetti controllati mentre le verifiche sulle attività e sugli esercizi commerciali sono stati 7.409. Le persone sanzionate sono state 262, i titolari invece 64. Leggi anche: Napoli, il 26 ... Leggi su open.online (Di domenica 26 dicembre 2021) I numeri da record sono cominciati il 23 dicembre, quando sono stati1.663.340. Il 24 dicembre il numero è salito ancora, arrivando a 1.721.948. E poi l’ultimo tocco è arrivato a Natale quando idistribuiti sono stati 433.270. In tutto quindi 3,8in tre. Una cifra che porta il totale didistribuiti nel nostro Paese alla soglia dei 169. Il ministero dell’Interno ha diffuso anche i dati suoi controlli portati a termine dalla polizia nel giorno di Natale: sono stati 64.859 i soggetti controllati mentre le verifiche sulle attività e sugli esercizi commerciali sono stati 7.409. Le persone sanzionate sono state 262, i titolari invece 64. Leggi anche: Napoli, il 26 ...

Advertising

borghi_claudio : Ahhh che bello il Natale in famiglia... tortellini e per un giorno senza #lascienza che intanto medita quanto spara… - Agenzia_Ansa : I No green pass in piazza a Torino. 'Basta piazze, ora via alla disobbedienza civile' #ANSA - Corriere : In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - PuntoCriticoWeb : - In Germania non c’è un lockdown dei non vax, ma un “green pass” meno restrittivo di quello italiano.. - Le curv… - Peppezappulla : RT @Athazzo: @5Ricomincio @Peppezappulla Questo è fatto. Più che il green pass serve l’analisi del capello -