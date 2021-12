Fred Sinistra | morto per Covid campione di kickboxing no-vax

Leggi su ck12

(Di domenica 26 dicembre 2021) Dopo essersi dimesso dall’ospedale, il kickboxernella sua casa in Belgio per complicazioni causate dal-19.è ricordato per essere stato tre voltedel mondo di kickboxer, ed èoggi 26 dicembre nella sua casa in Belgio, per complicazioni dopo aver contratto il-19.aveva deciso di tornare a casa dopo essere stato ricoverato in ospedale. POTREBBE INTERESSARTI: Gigi Bici: cadavere trovato davanti a una cascina, paura per la proprietaria(fonte: Facebook)L’atleta aveva 40 anni e non era vaccinato perché vedeva il virus come innocuo e per molto tempo si è scagliato contro le restrizioni del ...