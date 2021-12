Dipartimento di Area Medica UniUD – Corso di laurea triennale in Fisioterapia (Di domenica 26 dicembre 2021) Cosa dicono gli studenti? “Entrare a Fisioterapia è sempre stato il mio sogno – racconta Elia Piasentin, studente al 1° anno – Il Corso di laurea prevede sicuramente molta teoria ma anche tantissima attività pratica, sin dall’inizio, per permettere allo studente di calarsi subito in questo mondo “. “Il secondo è un anno molto impegnativo, caratterizzato da due esperienze fondamentali per il Corso di laurea, ovvero le lezioni teoriche e l’attività di tirocinio – spiega Andrea Camerotto, studente al 2° anno – Attraverso quest’ultima, e ruotando nelle diverse sedi del territorio, abbiamo dunque la possibilità di scoprire tutte le branche della Fisioterapia che riguardano il bambino, l’adulto, lo sportivo, l’anziano e l’ambito neurologico”. “Ho scelto Fisioterapia perché ... Leggi su udine20 (Di domenica 26 dicembre 2021) Cosa dicono gli studenti? “Entrare aè sempre stato il mio sogno – racconta Elia Piasentin, studente al 1° anno – Ildiprevede sicuramente molta teoria ma anche tantissima attività pratica, sin dall’inizio, per permettere allo studente di calarsi subito in questo mondo “. “Il secondo è un anno molto impegnativo, caratterizzato da due esperienze fondamentali per ildi, ovvero le lezioni teoriche e l’attività di tirocinio – spiega Andrea Camerotto, studente al 2° anno – Attraverso quest’ultima, e ruotando nelle diverse sedi del territorio, abbiamo dunque la possibilità di scoprire tutte le branche dellache riguardano il bambino, l’adulto, lo sportivo, l’anziano e l’ambito neurologico”. “Ho sceltoperché ...

Advertising

udine20 : Dipartimento di Area Medica UniUD - Corso di laurea triennale in Fisioterapia - - udine20 : Dipartimento di Area Medica UniUD, i Corsi di laurea - - CronacheMc : IL VADEMECUM - Franca Laici, direttrice del Dipartimento di Prevenzione dell'Area Vasta 3, spiega come comportarsi… - udine20 : Dipartimento di Area Medica UniUD - Corso di laurea triennale in Educatore professionale - - StaaLei : Vita d’ufficio - parte XIV Ma quando si sta alla stampante d’agenzia, d’ambulatorio, d’area, d’atelier, direzione,… -