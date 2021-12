Cosa si potrà e non si potrà fare a Capodanno (Di domenica 26 dicembre 2021) AGI - Nessuna festa in piazza, nessun evento particolare, nessun ballo in discoteca. Anche per il Capodanno in arrivo è il Covid-19, e in particolare la variante Omicron, a dettare l'agenda dei festeggiamenti. La situazione, in ogni caso, è di gran lunga diversa da quella dello scorso anno, quando praticamente in zona rossa era stato vietato quasi tutto, ma per una vera e propria normalità c'è bisogno ancora di tempo. A preoccupare in maniera particolare gli italiani sono i numeri dei contagi di questi ultimi giorni, in forte crescita. Le previsioni di un peggioramento generale della situazione nelle prossime settimane, fa crescere l'allarme e frena anche la voglia di festeggiare e di brindare all'arrivo del nuovo anno. In ogni caso, chi ha deciso di festeggiare l'arrivo del nuovo anno in un ristorante (gli esercenti in queste ultime ore denunciano, però, diverse ... Leggi su agi (Di domenica 26 dicembre 2021) AGI - Nessuna festa in piazza, nessun evento particolare, nessun ballo in discoteca. Anche per ilin arrivo è il Covid-19, e in particolare la variante Omicron, a dettare l'agenda dei festeggiamenti. La situazione, in ogni caso, è di gran lunga diversa da quella dello scorso anno, quando praticamente in zona rossa era stato vietato quasi tutto, ma per una vera e propria normalità c'è bisogno ancora di tempo. A preoccupare in maniera particolare gli italiani sono i numeri dei contagi di questi ultimi giorni, in forte crescita. Le previsioni di un peggioramento generale della situazione nelle prossime settimane, fa crescere l'allarme e frena anche la voglia di festeggiare e di brindare all'arrivo del nuovo anno. In ogni caso, chi ha deciso di festeggiare l'arrivo del nuovo anno in un ristorante (gli esercenti in queste ultime ore denunciano, però, diverse ...

