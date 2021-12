Ciclocross | Lucinda Brand domina nel fango di Dendermonde e allunga in Coppa del Mondo

(Di domenica 26 dicembre 2021)ha vinto la quartultima tappa delladel2021-2022 di, andata in scena sull’iconico tracciato di(Belgio) dove si è soliti gareggiare a Santo Stefano. L’olandese era la grande favorita della vigilia tra prato e, in condizioni meteo non proibitive (non è piovuto durante la prova, anche se le temperature erano decisamente rigide). La Campionessa delha infilato il secondo successo consecutivo nella massima competizione internazionale itinerante, dopo quello conquistato sette giorni fa a Namur (sempre in Belgio). Si tratta della quinta affermazione stagionale per l’olandese, che aveva già fatto festa a Fayetteville (USA, il 13 ottobre), a Tabor (Repubblica Ceca, il 14 novembre), a Besançon ...

Advertising

bicitv : CdM Ciclocross: sopresa Michael Vanthourenhout e conferma Lucinda Brand a Namur - MTB_VCO : Coppa del Mondo Ciclocross: a Namur è show di Lucinda Brand - josecasanovava1 : CDM Ciclocross, Lucinda Brand si impone a Namur davanti a Denise Betsema – Nono posto per Silvia Persico - SpazioCiclismo : CDM Ciclocross, Lucinda Brand si impone a Namur davanti a Denise Betsema – Nono posto per Silvia Persico… - vitasportivait : ??????? #CXWorldCup | #Namur ???? Lucinda #Brand ???? firma il poker nel tempio del ciclocross! ?? 2018 ?? 2019 ?? 2020 ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclocross Lucinda

OA Sport

Si prospetta dunque uno spettacolare Santo Stefano per il; difficile predire chi possa ... figurano, infatti, per una gara che sarà altrettanto avvincente,Brand , Denise Betsema e ......e grazie ad una inaspettata capacità di volar via il muro in pavé rimane molto vicina a, la ... considerando che proprio qui, un anno fa, mise in seria difficoltà i due dominatori delLucinda Brand ha vinto la quartultima tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di ciclocross, andata in scena sull'iconico tracciato di Dendermonde (Belgio) dove si è soliti gareggiare a Santo Stefano. L ...Dopo tanta attesa è arrivato, finalmente, il momento della tappa di Dendermonde, in Belgio, valida per la Coppa del Mondo di ciclocross 2021-2022; per il secondo anno consecutivo la città belga ospite ...