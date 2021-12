Verissimo non va in onda: perché, il motivo (Di sabato 25 dicembre 2021) Canale 5, 25 e 26 dicembre 2021 perché oggi – sabato 25 dicembre 2021 – e domani – domenica 26 dicembre 2021 – Verissimo non va in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: sono due giorni di festa. Oggi è Natale e domani è Santo Stefano. Per rispetto di queste importanti festività cattoliche, dunque, il talk pomeridiano condotto da Silvia Toffanin non va in onda. Al suo posto Canale 5 proporrà film a tema natalizio. Anche altre trasmissioni importanti delle reti Mediaset (e non solo) come Uomini e Donne o Amici non vengono trasmesse durante questo periodo natalizio e torneranno con il nuovo anno. D’altronde è festa anche per loro! Streaming e tv Dove vedere Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, oggi e domani, 25 e 26 dicembre non va in onda su Canale 5 ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 25 dicembre 2021) Canale 5, 25 e 26 dicembre 2021oggi – sabato 25 dicembre 2021 – e domani – domenica 26 dicembre 2021 –non va insu Canale 5? Ve lo diciamo subito: sono due giorni di festa. Oggi è Natale e domani è Santo Stefano. Per rispetto di queste importanti festività cattoliche, dunque, il talk pomeridiano condotto da Silvia Toffanin non va in. Al suo posto Canale 5 proporrà film a tema natalizio. Anche altre trasmissioni importanti delle reti Mediaset (e non solo) come Uomini e Donne o Amici non vengono trasmesse durante questo periodo natalizio e torneranno con il nuovo anno. D’altronde è festa anche per loro! Streaming e tv Dove vederein diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, oggi e domani, 25 e 26 dicembre non va insu Canale 5 ...

Advertising

Wizard_Ale : @sorceressyen_ Ahah, beh qualcuno sicuramente per preparare la GIF da 5 Giga l'altra volta c'era..?? Secondo me è v… - zazoomblog : Verissimo non va in onda: perché il motivo - #Verissimo #onda: #perché #motivo - Claudio52330251 : @giusepp80039000 @albeggiava52 @sampericoncetta @coledoni Verissimo !!! Vi lamentate sui social ma concretamente no… - StefaniSer : @Antarctica_Alc @MariannaMonter8 @stanzaselvaggia Verissimo, basti considerare che la gran parte dei #provax (sopra… - maplefuyu : @RAV3NCL0WN verissimo non ti sopporto ?? -