Tragedia in Austria, bimbo di 2 anni esce per cercare i genitori. Morto congelato (Di sabato 25 dicembre 2021) In Austria un bambino di 2 anni è Morto congelato dopo una notte trascorsa a 10 gradi sotto lo zero davanti alla casa dei genitori. La Tragedia è avvenuta nel distretto di Urfahr - Umgebung nella zona ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 25 dicembre 2021) Inun bambino di 2dopo una notte trascorsa a 10 gradi sotto lo zero davanti alla casa dei. Laè avvenuta nel distretto di Urfahr - Umgebung nella zona ...

Advertising

iltirreno : Genitori escono di casa, bambino di due anni muore congelato - nada_ukrainka : Tragedia in Austria: i genitori escono di casa, il figlio di due anni muore congelato - infoitestero : Tragedia in Austria: i genitori escono di casa, il figlio di due anni muore congelato - Beverari_M : RT @LaStampa: Tragedia in Austria: i genitori escono di casa, il figlio di due anni muore congelato - jacques_jj6592 : RT @LaStampa: Tragedia in Austria: i genitori escono di casa, il figlio di due anni muore congelato -