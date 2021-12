Salernitana, in città è clima da ‘resa dei conti’ (Di sabato 25 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Con il countdown inesorabile – mancano sei giorni alla deadline – i tifosi della Salernitana fanno gli auguri per le feste alla società ed alla squadra. A loro modo. In maniera diretta e tagliente. La Salernitana rischia di scomparire dal panorama calcistico nazionale in una dinamica unica, irripetibile, potenzialmente funesta per i colori granata. Aldilà dell’auspicato salvataggio in extremis di società, titolo sportivo e categoria, esistono responsabilità enormi – a tutti i livelli – che non possono essere sottaciute. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Con il countdown inesorabile – mancano sei giorni alla deadline – i tifosi dellafanno gli auguri per le feste alla società ed alla squadra. A loro modo. In maniera diretta e tagliente. Larischia di scomparire dal panorama calcistico nazionale in una dinamica unica, irripetibile, potenzialmente funesta per i colori granata. Aldilà dell’auspicato salvataggio in extremis di società, titolo sportivo e categoria, esistono responsabilità enormi – a tutti i livelli – che non possono essere sottaciute. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

