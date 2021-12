Presidenza Sampdoria: Lanna erede di Ferrero? (Di sabato 25 dicembre 2021) La Presidenza Sampdoria cerca un reggente dopo il terremoto scaturito dall’arresto dell’ex numero uno blucerchiato, Massimo Ferrero, e le sue inevitabili dimissioni. Per la successione circola con insistenza il nome dell’ex giocatore doriano, Marco Lanna, che si è detto disponibile ad assumere la più alta carica della società. Presidenza Sampdoria: Lanna è il favorito? L’ ufficialità della sua nomina dovrebbe giungere lunedì 27 dicembre nel corso dell’assemblea degli azionisti chiamata anche ad eleggere il nuovo Consiglio di amministrazione. Certamente la figura di Marco Lanna rende felice tutto l’ambiente blucerchiato per essere stato una delle colonne della Doria in due stagioni separate, dal 1987 al 1993 e nel 2001/2002, vincendo uno Scudetto, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 25 dicembre 2021) Lacerca un reggente dopo il terremoto scaturito dall’arresto dell’ex numero uno blucerchiato, Massimo, e le sue inevitabili dimissioni. Per la successione circola con insistenza il nome dell’ex giocatore doriano, Marco, che si è detto disponibile ad assumere la più alta carica della società.è il favorito? L’ ufficialità della sua nomina dovrebbe giungere lunedì 27 dicembre nel corso dell’assemblea degli azionisti chiamata anche ad eleggere il nuovo Consiglio di amministrazione. Certamente la figura di Marcorende felice tutto l’ambiente blucerchiato per essere stato una delle colonne della Doria in due stagioni separate, dal 1987 al 1993 e nel 2001/2002, vincendo uno Scudetto, ...

