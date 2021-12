Nigeria, è ufficiale: convocato Osimhen, c’è anche Ola Aina (Di sabato 25 dicembre 2021) L’attaccante del Napoli Victor Osimhen e il difensore del Torino Olaoluwa Aina sono i convocati delle squadre italiane da parte della Nigeria per la Coppa d’Africa. Sono 28 i convocati per la competizione che prenderà il via il 9 gennaio. La Nigeria è stata inserita nel girone con l’Egitto, il Sudan e la debuttante Guinea Bissau. Osimhen è reduce da un infortunio, scenderà in campo con una maschera a causa delle fratture subite nell’incidente di gioco con l’interista Milan Skriniar. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 25 dicembre 2021) L’attaccante del Napoli Victore il difensore del Torino Olaoluwasono i convocati delle squadre italiane da parte dellaper la Coppa d’Africa. Sono 28 i convocati per la competizione che prenderà il via il 9 gennaio. Laè stata inserita nel girone con l’Egitto, il Sudan e la debuttante Guinea Bissau.è reduce da un infortunio, scenderà in campo con una maschera a causa delle fratture subite nell’incidente di gioco con l’interista Milan Skriniar. L'articolo CalcioWeb.

