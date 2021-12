NBA 2021-2022 | James Harden in campo a Natale | Giannis Antetokounmpo ci proverà

(Di sabato 25 dicembre 2021) Nel giorno dila NBA offre sempre la sua meravigliosa parata di stelle con cinque partite in calendario tra le squadre più forti e conosciute della lega. Il consueto programma natalizio, però, ha rischiato di essere modificato a causa delle numerose assenze tra i giocatori per l’emergenza sanitaria che ha colpito nuovamente gli Stati Uniti. Tra giocatori postivi al Covid-19 o finiti all’interno del severo protocollo sanitario della NBA, le squadre si sono trovate a fronteggiare molte defezioni e anche il programma del Christmas Day è rimasto in dubbio fino alla fine. Una delle partite più attese è quella tra i Los Angeles Lakers e i Brookyln Nets. Da una parte LeBrone compagni (senza Anthony Davis) che cercano il rilancio dopo un periodo molto difficile e pieno di sconfitte; mentre dall’altra la prima della Eastern Conference, che potrà ...

Ti penti di aver lasciato la? Gasol oggi ha altre ambizioni rispetto a quando è sbarcato in America, complice anche la situazione della pandemia e la bolla in cui è stato costretto a giocare ...