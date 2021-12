Natale: oltre 1.200 nuovi positivi a Bergamo, in Lombardia record di casi da inizio pandemia (Di sabato 25 dicembre 2021) Sono 1.231 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo. A fronte di 220.284 tamponi effettuati sono 17.332 quelli registrati in Lombardia. È il nuovo record da inizio pandemia, con un tasso di positività in lieve crescita al 7,8% (venerdì 7,7%). In aumento i ricoverati in terapia intensiva (+10, 178) e nei reparti ordinari (+1, 1.401). Sono 38 i decessi. Per quanto riguarda le altre province, sono 7.340 i positivi segnalati a Milano, 1.438 a Brescia, 888 a Como, 607 a Cremona, 374 a Lecco, 492 a Lodi, 388 a Mantova, 1.515 a Monza e Brianza, 807 a Pavia, 162 a Sondrio e 1.558 a Varese. Leggi su bergamonews (Di sabato 25 dicembre 2021) Sono 1.231 ial Covid-19 in provincia di. A fronte di 220.284 tamponi effettuati sono 17.332 quelli registrati in. È il nuovoda, con un tasso dità in lieve crescita al 7,8% (venerdì 7,7%). In aumento i ricoverati in terapia intensiva (+10, 178) e nei reparti ordinari (+1, 1.401). Sono 38 i decessi. Per quanto riguarda le altre province, sono 7.340 isegnalati a Milano, 1.438 a Brescia, 888 a Como, 607 a Cremona, 374 a Lecco, 492 a Lodi, 388 a Mantova, 1.515 a Monza e Brianza, 807 a Pavia, 162 a Sondrio e 1.558 a Varese.

