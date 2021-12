Escursionista veneto non rientra da una escursione | partite le ricerche

(Di sabato 25 dicembre 2021) Si cerca undella provincia di Treviso del 1986 nonto da unatra le montagne di Erto. Aveva un appuntamento nel pomeriggio e invece non ha più dato sue notizie. La stazione Valcellina del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri stanno cercando dalle 20 la sua automobile e stanno continuando a perlustrare tutti i possibili punti in cui avrebbe potuto parcheggiare, anche nelle altre vallate vicine, al momento (ore 22.30) senza risultato. Ultimo aggiornamento ore 23 del 25/12

TAIPANA. Due interventi sono scattati quasi contemporaneamente nel primo pomeriggio di domenica 19 dicembre, poco dopo le 14. Il primo in comune di Taipana, sopra Monteaperta, a 1400 metri di quota ......scivolata per un lungo tratto ghiacciato sul canalone centrale mentre oggi unè stato ... Ma non ci sarà solo la neve, piogge battenti colpiranno infatti le pianure die Friuli ...