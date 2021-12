Covid, morto ristoratore no vax di Marsala: aveva 60 anni (Di sabato 25 dicembre 2021) È morto dopo giorni di ricovero in terapia intensiva per Covid - 19 Maurizio Bellitteri, ristoratore di 60 anni di Marsala , vicino alle posizioni no vax . Prima di portarlo in rianimazione, i medici ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 25 dicembre 2021) Èdopo giorni di ricovero in terapia intensiva per- 19 Maurizio Bellitteri,di 60di, vicino alle posizioni no vax . Prima di portarlo in rianimazione, i medici ...

Advertising

fanpage : Maurizio Bellitteri, noto ristoratore di Marsala vicino alle posizioni anti vacciniste, è morto oggi all'età di 60… - repubblica : Covid, morto noto ristoratore di Marsala. Era un convinto No Vax - SkyTG24 : Covid, morto a Marsala ristoratore no-vax: aveva 60 anni - trinchelino : RT @sararigby7: Mi raccomando, non si parla di lavoro, covid, disgrazie! “Uuuh ma sai chi è morto?” Ok. - CarlottaMarche7 : RT @giulianol: @sicktrader66 @MagisterZatta @wblake1969 @TipoNomeForma Per ora si sa che nessun under 18 sano è morto di Covid in Italia. I… -