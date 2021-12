Candele | lo sapevi che sono dannose? Ecco i nostri consigli

Leggi su formatonews

(Di sabato 25 dicembre 2021) L’utilizzo costante dellenella propria di dimora sta diventando una vera e propria moda. Non bisogna però abusarne,perché.perchéL’utilizzo delleper profumare e abbellire la propria abitazione sta diventando una moda sempre più diffusa. Con l’avvicinarsi delle festività natalizie poi, il consumo di quest’ultime aumenta considerevolmente: chi non abbellisce la propria tavola con dellecolorate a tema? Del resto il fuoco delicato da loro emanato, crea un’atmosfera particolarmente suggestiva ed avvolgente, a cui davvero pochi ormai sanno resistere. Tuttavia, bisogna sottolineare un aspetto per nulla scontato: la produzione delleè estremamente dannosa per l’ambiente. ...