Calcio: Boxing day zoppo in Premier, tecnici protestano (Di sabato 25 dicembre 2021) Con tre partite già rinviate per certo - Liverpool - Leeds, Wolverhampton - Watford e Burnley - Everton - il tradizionale Boxing Day della Premier League non si preannuncia festoso come si sperava, ...

