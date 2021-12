Reparto di terapia intensiva Covid a fuoco, il bilancio è di due morti (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’incendio è scoppiato in un Reparto di terapia intensiva in un ospedale nel sud della Russia: il bilancio è di due morti. Immane tragedia nel sud della Russia. In un ospedale della città di Astrakhan è scoppiato un tragico rogo all’interno della struttura e, precisamente, nel Reparto di terapia intensiva Covid. Il bilancio, purtroppo, è L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’incendio è scoppiato in undiin un ospedale nel sud della Russia: ilè di due. Immane tragedia nel sud della Russia. In un ospedale della città di Astrakhan è scoppiato un tragico rogo all’interno della struttura e, precisamente, neldi. Il, purtroppo, è L'articolo NewNotizie.it.

