Manovra, ok del Senato alla fiducia. Renzi attacca: «Parlamento ignorato, è inaccettabile» (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’Aula del Senato ha confermato nella notte la fiducia al Governo sul maxiemendamento alla Manovra. I voti a favore sono stati 215, 16 quelli contrari. Il testo passa adesso alla Camera. Il via libera definitivo è atteso entro la fine dell’anno. Nel corso della discussione, Matteo Renzi è intervenuto con toni polemici: «Non è accettabile che la legge di bilancio diventi la legge delle due notti, una in commissione e una in Aula. Condividiamo la stragrande maggioranza dell’impianto della legge e votiamo con convinzione la fiducia. Ma non è accettabile che il Parlamento sia costantemente, costantemente, costantemente ignorato nell’azione di governo». Il leader di Italia Viva ha espresso «un garbato ma civile dissenso sul metodo che ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’Aula delha confermato nella notte laal Governo sul maxiemendamento. I voti a favore sono stati 215, 16 quelli contrari. Il testo passa adessoCamera. Il via libera definitivo è atteso entro la fine dell’anno. Nel corso della discussione, Matteoè intervenuto con toni polemici: «Non è accettabile che la legge di bilancio diventi la legge delle due notti, una in commissione e una in Aula. Condividiamo la stragrande maggioranza dell’impianto della legge e votiamo con convinzione la. Ma non è accettabile che ilsia costantemente, costantemente, costantementenell’azione di governo». Il leader di Italia Viva ha espresso «un garbato ma civile dissenso sul metodo che ...

