GF Vip | nuovi ingressi a gennaio | fra i papabili Delia Duran

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Ma quante novità travolgeranno gli attuali inquilini della Casa del GF Vip! Dopo aver accolto nell’appartamento di Cinecittàgieffini, altri personaggi famosi aspireranno ad aprire la porta rossa del reality show. Visto il prolungamento della trasmissione – finale programmato per il 14 marzo 2022 – Alfonso Signorini e l’intera produzione del GF Vip vorrebbero … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

GrandeFratello : Nella Casa c’è sempre tempo per accogliere nuovi Vip! ?? Nathalie Caldonazzo è una nuova concorrente di #GFVIP e qu… - _____________zu : #gfvip,,,??Adelaide De Martino tra i nomi dei sei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip - VelvetMagIta : #GFVip, nuovi ingressi a gennaio: fra i papabili Delia Duran #gfvip6 #VelvetMag #Velvet - BITCHYFit : Nuovi concorrenti in arrivo a gennaio al GF Vip: i nomi e il sequel di Alex Belli - CarsteiSilvia : RT @Lorenzo83497205: Tra i nuovi ingressi della Casa del GF VIP forse Delia Duran -

Al Grande Fratellosono previsti ingressi diconcorrenti. Con lo spostamento in avanti della data della finale, nel reality condotto da Alfonso Signorini sono attesireclusi, fra cui ci potrebbe essere ...Delia Duran al GF: possibile colpo di scena Le anticipazioni suiingressi in vista dell'anno nuovo, arrivano dalla voce di Gabriele Parpiglia. A Casa Chi ha rivelato un possibile colpo di ...Al Grande Fratello Vip sono previsti ingressi di nuovi concorrenti. Con lo spostamento in avanti della data della finale, nel reality condotto da Alfonso Signorini sono attesi nuovi reclusi, fra cui..Grande Fratello Vip: "Delia Duran farà il suo ingresso nella casa? L'indiscrezione Dopo l'annuncio del prolungamento del Grande Fratello Vip 6 e ...