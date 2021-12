Don’t Look Up arriva su Netflix: trama e recensione della commedia satirica che denuncia la “stupidità umana” (Di venerdì 24 dicembre 2021) È stato distribuito in alcune sale cinematografiche e ora ‘Don’t Look Up’ esce in streaming su Netflix il 24 dicembre, così anche chi non ha potuto vederlo al cinema può rimediare: si tratta di un film satirico interpretato da una parata di stelle fra le quali spiccano Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill, Tyler Perry, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Cate Blanchett e Meryl Streep. Un cast da togliere il fiato, che però non ha permesso al regista e sceneggiatore Adam McKay di conquistare recensioni altrettanto strabilianti. Don’t Look Up, tutto sul film La trama racconta di una studentessa di astronomia che scopre l’esistenza di una nuova cometa: il suo professore ne calcola la traiettoria e deduce che entrò sei mesi si schianterà sulla Terra con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 dicembre 2021) È stato distribuito in alcune sale cinematografiche e ora ‘Up’ esce in streaming suil 24 dicembre, così anche chi non ha potuto vederlo al cinema può rimediare: si tratta di un film satirico interpretato da una parata di stelle fra le quali spiccano Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill, Tyler Perry, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Cate Blanchett e Meryl Streep. Un cast da togliere il fiato, che però non ha permesso al regista e sceneggiatore Adam McKay di conquistare recensioni altrettanto strabilianti.Up, tutto sul film Laracconta di una studentessa di astronomia che scopre l’esistenza di una nuova cometa: il suo professore ne calcola la traiettoria e deduce che entrò sei mesi si schianterà sulla Terra con ...

Advertising

dayIightshe : sto iniziando don't look up e non so cosa aspettarmi - fe4rlessxlou : oh ma oggi esce don't look up - pietweh : @fbm_charlie ho riso più con questo video che con don't look up... - ariascontrosa : è uscito don’t look up può essere solo in due modi o è bellissimo o farà cagare - __goodasgold : nei prossimi giorni invece vorrei recuperare 'È stata la mano di Dio' e 'Don't Look Up' -

Ultime Notizie dalla rete : Don’t Look Don’t Look Up, la recensione: quando il “what if” si confonde con la realtà Lega Nerd