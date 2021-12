Calciomercato Sassuolo, colpo dalla Serie B? (Di venerdì 24 dicembre 2021) Novità di Calciomercato per il Sassuolo. I campionati italiani sono in pausa: chi per la sosta natalizia e chi si è dovuto arrendere, invece, all’ondata incessante di contagi da Covid-19, con la variante Omicron sempre più imperante. Il calcio è in pausa e riprenderà solo nei primi giorni di gennaio 2022. Uno stop che, tra una fetta di panettone ed un brindisi, sarà completamente deputato al Calciomercato invernale che, puntualmente, apre i battenti nel primo mese del nuovo anno. Diverse le trattative che vedono impegnati i club di Serie A, con i rispettivi direttori sportivi scesi in campo, dopo il mercato più fertile della bella stagione, con l’obiettivo di regalare ai propri tecnici dei tasselli importanti per giungere, nel mese di maggio, ai target prestabiliti. Si muovono le grandi e le piccoli del nostro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 dicembre 2021) Novità diper il. I campionati italiani sono in pausa: chi per la sosta natalizia e chi si è dovuto arrendere, invece, all’ondata incessante di contagi da Covid-19, con la variante Omicron sempre più imperante. Il calcio è in pausa e riprenderà solo nei primi giorni di gennaio 2022. Uno stop che, tra una fetta di panettone ed un brindisi, sarà completamente deputato alinvernale che, puntualmente, apre i battenti nel primo mese del nuovo anno. Diverse le trattative che vedono impegnati i club diA, con i rispettivi direttori sportivi scesi in campo, dopo il mercato più fertile della bella stagione, con l’obiettivo di regalare ai propri tecnici dei tasselli importanti per giungere, nel mese di maggio, ai target prestabiliti. Si muovono le grandi e le piccoli del nostro ...

Advertising

ProfidiAndrea : ???? #Juventus, Gazzetta: 'Scende #Icardi e sale l'idea #Scamacca: Allegri lo ha promosso' 'Al via i contatti con l'… - calciomercato_m : TMW - Mercato, il Sassuolo rifiuta l'offerta dell'Atalanta per Boga - yassine01937035 : RT @Ftbnews24: ??? #Atalanta #SerieA #VeronaAtalanta #Calciomercato Atalanta, Boga in stallo: il Sassuolo gioca al rialzo ?? Scarica l’App gr… - Ftbnews24 : ??? #Atalanta #SerieA #VeronaAtalanta #Calciomercato Atalanta, Boga in stallo: il Sassuolo gioca al rialzo ?? Scarica… - infoitsport : Calciomercato Sassuolo: via Boga, ma resterà in Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sassuolo Fiorentina, è sempre più Scamacca per l'estate: nuovo sorpasso su Inter e Juve 1 Gianluca Scamacca piace e non poco alla Fiorentina, che entro sei mesi sarà costretta a riempire un vuoto enorme nello slot del centravanti. Il giocatore del Sassuolo, a segno a Firenze qualche giorno fa, è valutato ben 40 milioni , cifra che comunque non spaventerebbe i viola, forti dell'incasso prevedibile per la cessione di Vlahovic a giugno. La Nazione ...

Allegri vuole un centrocampista, da Rovella a Milinkovic: idee, obiettivi e sogni della Juve Un giocatore giovane che piace molto è il classe '99 del Sassuolo Davide Frattesi , subito protagonista alla sua prima stagione in Serie A: la Juve l'ha messo nel mirino, ma a oggi Milan e Inter sono ...

Calciomercato Sassuolo: piace Federico Gatti del Frosinone CanaleSassuolo.it Calciomercato Sassuolo, colpo dalla Serie B? Novità di calciomercato per il Sassuolo. I campionati italiani sono in pausa: chi per la sosta natalizia e chi si è dovuto arrendere, invece, all’ondata incessante di contagi da Covid-19, con la ...

Calciomercato Inter. La Juventus propone Vecino, ma Marotta è sicuro: “No secco” In vista della sessione di calciomercato di gennaio ... è Vecino (no del club alla Juventus), Sensi vorrebbe giocare di più ma al momento ha solo il Sassuolo come alternativa, su Sanchez si riflette: ...

1 Gianluca Scamacca piace e non poco alla Fiorentina, che entro sei mesi sarà costretta a riempire un vuoto enorme nello slot del centravanti. Il giocatore del, a segno a Firenze qualche giorno fa, è valutato ben 40 milioni , cifra che comunque non spaventerebbe i viola, forti dell'incasso prevedibile per la cessione di Vlahovic a giugno. La Nazione ...Un giocatore giovane che piace molto è il classe '99 delDavide Frattesi , subito protagonista alla sua prima stagione in Serie A: la Juve l'ha messo nel mirino, ma a oggi Milan e Inter sono ...Novità di calciomercato per il Sassuolo. I campionati italiani sono in pausa: chi per la sosta natalizia e chi si è dovuto arrendere, invece, all’ondata incessante di contagi da Covid-19, con la ...In vista della sessione di calciomercato di gennaio ... è Vecino (no del club alla Juventus), Sensi vorrebbe giocare di più ma al momento ha solo il Sassuolo come alternativa, su Sanchez si riflette: ...