Uomini e Donne, Raffaella Mennoia: "Diverse azioni legali con ex partecipanti" (Di giovedì 23 dicembre 2021) Intervistata da Novella 2000 per presentare il suo nuovo libro "Cupido spostati", Raffaella Mennoia in queste ore ha parlato a lungo del suo lavoro e di come, a volte, anche per lo storico braccio destro di Maria De Filippi ci sia qualche problema. A quanto pare, infatti, da parte del programma di cui è autrice sarebbero già state intraprese Diverse azioni legali verso determinati personaggi! Raffaella Mennoia è un volto ormai piuttosto conosciuto della tv e, infatti, ormai da anni lavora a fianco di Maria De Filippi, ad alcuni dei programmi più di successo di Canale 5. Esordita nella prima versione di Amici, infatti, la donna ha trovato la giusta rampa di lancio proprio grazie alla moglie di Costanzo, per la quale ormai è diventata un vero e proprio punto di ...

