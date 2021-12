Uomini e Donne, Raffaella Mennoia: “Azioni legali aperte con ex partecipanti” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nel corso di una lunga intervista a ‘Novella 2000’, Raffaella Mennoia, in libreria con il romanzo ‘Cupido, spostati!’, ha parlato, per la prima volta, di alcuni aspetti inediti del proprio lavoro dietro le quinte di ‘Uomini e Donne‘. L’autrice, infatti, spesso, è stata bersagliata da attacchi feroci e critiche sui social e nella vita di tutti i giorni: Ci sono comunque diverse situAzioni legali aperte con ex partecipanti di Uomini e Donne; in questo sono aziendalista, devo tutelare la mia professione e la struttura per cui lavoro, senza buffonate social. Uomini e Donne, ecco come sono i rapporti fra Tina e Gemma dietro le quinte Tra i personaggi lanciati dal dating show di ... Leggi su cityroma (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nel corso di una lunga intervista a ‘Novella 2000’,, in libreria con il romanzo ‘Cupido, spostati!’, ha parlato, per la prima volta, di alcuni aspetti inediti del proprio lavoro dietro le quinte di ‘‘. L’autrice, infatti, spesso, è stata bersagliata da attacchi feroci e critiche sui social e nella vita di tutti i giorni: Ci sono comunque diverse situcon exdi; in questo sono aziendalista, devo tutelare la mia professione e la struttura per cui lavoro, senza buffonate social., ecco come sono i rapporti fra Tina e Gemma dietro le quinte Tra i personaggi lanciati dal dating show di ...

