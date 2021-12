Traffico Roma del 23-12-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto Ci sono code al Gianicolense per un incidente accaduto all’incrocio tra via Silvestri e via di Bravetta con rallentamenti anche su via della Consolata rallentamenti per incidente sono segnalati anche in via Labicana ed in via Tommaso Grossi anche al Flaminio Ci sono rallentamenti per incidente tra via Flaminia via Donatello forti rallentamenti perinvece su via Cilicia è lungo viale delle Terme di Caracalla in direzione di Piazzale Numa Pompilioe code anche in tangenziale Tra la Farnesina e la Salaria continuano poi le partenze di torna a casa per il Natalein uscita dalla capitale sul percorso Urbano della A24 tra la tangenziale ed il raccordo anulare code poi sul raccordo in carreggiata interna tra Ottavia l’aria e ...