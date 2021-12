Superati i 1000 nuovi contagi ieri in FVG

Leggi su udine20

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Giovedì 23 dicembre in Friuli Venezia Giulia su 10.356 tamponi molecolari sono stati rilevati 940, con una percentuale di positività del 9,08%. Sono inoltre 20.310 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 141 casi (0,79%). Si conferma essere la prima fascia dio quella degli under 19 con il 23,59% deipositivi, a seguire la 40-49 anni con il 18,78% e quella 50-59 anni con il 15,36%. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 6 persone: un uomo di 88 anni di Trieste (deceduto in ospedale), una donna di 82 anni di Trieste (deceduta in ospedale), un uomo di 81 anni di Cordenons (deceduto in ospedale), un uomo di 78 anni di Sacile (deceduto in ospedale), un uomo di 73 anni di Frisanco (deceduto in ospedale), una donna di 70 anni di Montereale Valcellina ...