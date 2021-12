“Sta negando l’evidenza!”: Sophie Codegoni e il “tradimento” in casa, ha mentito spudoratamente (Di giovedì 23 dicembre 2021) La gieffina Sophie Codegoni finisce sotto attacco del web per alcuni aggiornamenti assunti all’interno della casa negli ultimi giorni: ecco i dettagli della vicenda. Sophie Codegoni al Gf Vip (screenshot YouTube)Sophie Codegoni è finita al centro della polemica per alcuni atteggiamenti che sono stati fortemente criticati dal mondo del web. Negli ultimi giorni, la gieffina, si era ritrovata al centro del triangolo fra Alessandro e Soleil, pur condividendo un interesse per Gianmaria. Dopo il rifiuto di Soleil, però, Alessandro sembrava aver scelto Sophie che, lentamente, stava iniziando ad avvicinarsi al giovane. Questa situazione non è stata ben vista da Jessica, grande alleata di Sophie all’interno della casa, che nel ... Leggi su specialmag (Di giovedì 23 dicembre 2021) La gieffinafinisce sotto attacco del web per alcuni aggiornamenti assunti all’interno dellanegli ultimi giorni: ecco i dettagli della vicenda.al Gf Vip (screenshot YouTube)è finita al centro della polemica per alcuni atteggiamenti che sono stati fortemente criticati dal mondo del web. Negli ultimi giorni, la gieffina, si era ritrovata al centro del triangolo fra Alessandro e Soleil, pur condividendo un interesse per Gianmaria. Dopo il rifiuto di Soleil, però, Alessandro sembrava aver sceltoche, lentamente, stava iniziando ad avvicinarsi al giovane. Questa situazione non è stata ben vista da Jessica, grande alleata diall’interno della, che nel ...

