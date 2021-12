‘Sono un ragazzo down ma oggi lavoro e sono felice’, la storia di Davide (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ci sono storie che scaldano il cuore, che fa bene sentire a Natale. Questa è una di quelle. Davide ha ventitré anni e la sindrome di down. Lavora, ed è felice. Un evento raro e prezioso di questi tempi. La sua vicenda è stata possibile grazie alla Fondazione Roma Litorale e il supermercato EffePiù dell’Infernetto. Leggi anche: Roma: «Signò m’è bastato fatte fa na’ risata», e l’idraulico restituisce i soldi all’anziana indigente La storia di Davide, lavoratore instancabile con la sindrome di down “sono felice. Questo lavoro mi piace molto. Vado d’accordo con tutti i miei colleghi. Mi vogliono bene, mi aiutano, mi incoraggiano. Ho trovato dei nuovi amici e una seconda famiglia”. Davide parla e sorride con gli occhi mentre sistema gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 dicembre 2021) Cistorie che scaldano il cuore, che fa bene sentire a Natale. Questa è una di quelle.ha ventitré anni e la sindrome di. Lavora, ed è felice. Un evento raro e prezioso di questi tempi. La sua vicenda è stata possibile grazie alla Fondazione Roma Litorale e il supermercato EffePiù dell’Infernetto. Leggi anche: Roma: «Signò m’è bastato fatte fa na’ risata», e l’idraulico restituisce i soldi all’anziana indigente Ladi, lavoratore instancabile con la sindrome difelice. Questomi piace molto. Vado d’accordo con tutti i miei colleghi. Mi vogliono bene, mi aiutano, mi incoraggiano. Ho trovato dei nuovi amici e una seconda famiglia”.parla e sorride con gli occhi mentre sistema gli ...

