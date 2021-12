Renzi: "Per eleggere il Presidente possibile una maggioranza diversa" (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Nel 2015 scegliemmo Mattarella e non tutta la maggioranza di Governo fu d’accordo: alcuni partiti erano scettici o contrari. Oggi possiamo dire che aver individuato Sergio Mattarella è stato un bene per l’Italia. Ma sette anni fa la maggioranza parlamentare fu diversa dalla maggioranza presidenziale: il Quirinale fa sempre storia a sé”. A dirlo è Matteo Renzi in una intervista con Repubblica. Il leader di Italia viva, dunque, ipotizza una maggioranza diversa da quella che sostiene il governo Draghi per il Colle. Anche se mette le mani avanti considerando l’attuale discussione prematura: “Suggerisco di abbassare i toni, riporre il pallottoliere e godersi il Natale. Questa discussione va ripresa il 10 gennaio, non prima. Io penso che Draghi sarebbe un ottimo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Nel 2015 scegliemmo Mattarella e non tutta ladi Governo fu d’accordo: alcuni partiti erano scettici o contrari. Oggi possiamo dire che aver individuato Sergio Mattarella è stato un bene per l’Italia. Ma sette anni fa laparlamentare fudallapresidenziale: il Quirinale fa sempre storia a sé”. A dirlo è Matteoin una intervista con Repubblica. Il leader di Italia viva, dunque, ipotizza unada quella che sostiene il governo Draghi per il Colle. Anche se mette le mani avanti considerando l’attuale discussione prematura: “Suggerisco di abbassare i toni, riporre il pallottoliere e godersi il Natale. Questa discussione va ripresa il 10 gennaio, non prima. Io penso che Draghi sarebbe un ottimo ...

