Renzi | Capo Stato si può eleggere anche con maggioranza diversa

Quirinale, Renzi: 'Il capo dello Stato si può eleggere anche con un'altra maggioranza' [di Francesco Bei] - elio_vito : Renzi non riconosce i suoi errori e le sue sconfitte e cerca di prendersi meriti che non ha. L'incarico a Draghi di… - Renzi "Il capo dello Stato si può eleggere con un'altra maggioranza"

Secondo Matteoper l'elezione del presidente della Repubblica non è necessario che la maggioranza presidenziale sia la stessa di quella parlamentare. 'Il Quirinale fa sempre storia a sé - ha detto in un'...... un giudice della Consulta che diventadello Stato, garanzia di imparzialità ed equilibrio. Se ... Scenario poi naufragato per la contrarietà di Matteoall'approdo al Colle dell'attuale ...ROMA (ITALPRESS) – Il Quirinale “fa storia a sè”. Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, in un’intervista al quotidiano La Repubblica spiega di non concordare con il premier Mario Draghi, che nella ...Secondo Matteo Renzi per l'elezione del presidente della Repubblica non è necessario che la maggioranza presidenziale sia la stessa di quella parlamentare. "Il Quirinale fa sempre storia a sé - ha det ...