Piccoli ricoverati, la cura disuguale (Di giovedì 23 dicembre 2021) La pandemia ha fatto emergere i disagi nascosti. La cartina degli ospedali pediatrici parla di una nazione spezzata. Il Pnrr li ha dimenticati. Eppure i bambini sono i protagonisti del 2021. Perché dalla loro salute si misura la qualità del paese Leggi su espresso.repubblica (Di giovedì 23 dicembre 2021) La pandemia ha fatto emergere i disagi nascosti. La cartina degli ospedali pediatrici parla di una nazione spezzata. Il Pnrr li ha dimenticati. Eppure i bambini sono i protagonisti del 2021. Perché dalla loro salute si misura la qualità del paese

Agenzia_Ansa : Acchille Lauro Babbo Natale per i piccoli pazienti del Policlinico del gruppo San Donato ricoverati in cardiochiru… - poliziadistato : Con tanti sorrisi e piccoli regali doniamo qualche minuto di spensieratezza ai bimbi ricoverati negli ospedali. Nel… - Sportequestri : Il video della quinta edizione di Natale con la FISE, progetto solidale che porta gli atleti del Team Italia FISE e… - CiaCecy : RT @policlinicoMI: Per donare sorrisi e allegria ai piccoli pazienti ricoverati nei reparti pediatrici di #PoliclinicoMi i giocatori dell’#… - sassari68 : RT @SardiniaPost: ??I doni sono stati consegnati dai carabinieri del Comando provinciale che hanno portato un sorriso ai piccoli ricoverati… -