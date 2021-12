Pelè dimesso da ospedale | continua la chemioterapia a casa

(Di venerdì 24 dicembre 2021) AGI -è statooggi dall'dopo due settimane diper un tumore al colon. Lo ha annunciato l'Albert Einstein di San Paolo dove si sta curando. L'81enne ex campione conosciuto come 'O Rei' (Il Re) "è stabile e continuerà il trattamento del tumore al colon che è stato diagnosticato nel settembre di quest'anno", si legge in un comunicato dell'ha subito un intervento chirurgico per il tumore il 4 settembre, passando un mese inprima di essereperre la. È l'ultimo di una serie di problemi di salute per l'ex campione, le cui apparizioni pubbliche sono diventate sempre più rare.aveva ...

