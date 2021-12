Paolo Fox e la sentenza degli astri sull'oroscopo 2022: un anno da buttare, ecco chi è condannato (Di giovedì 23 dicembre 2021) Paolo Fox ha scritto un libro che rivela l'oroscopo del 2022 che racchiude le previsioni astrologiche annuali e mensili per amore, salute e forma fisica. "Gli Ariete escono da un periodo difficile e possono finalmente abbandonarsi all'amore. Il 2022 è per loro l'anno della rinascita, con opportunità positive nel lavoro e in ambito economico. Anche per il Toro, sono in arrivo promozioni e soddisfazioni, ma senza tralasciare le responsabilità e i sacrifici. Per i Sagittario tante le novità in famiglia e un'energia stratosferica. Le finanze? Saranno rimpinguate. Per l'Acquario il 2022 è l'anno dei cambiamenti. Soprattutto sul lavoro", scrive Fox nel suo libro. "I Gemelli hanno un inizio un po' frenato, ma una primavera a velocità di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021)Fox ha scritto un libro che rivela l'delche racchiude le previsioni astrologiche annuali e mensili per amore, salute e forma fisica. "Gli Ariete escono da un periodo difficile e possono finalmente abbandonarsi all'amore. Ilè per loro l'della rinascita, con opportunità positive nel lavoro e in ambito economico. Anche per il Toro, sono in arrivo promozioni e soddisfazioni, ma senza tralasciare le responsabilità e i sacrifici. Per i Sagittario tante le novità in famiglia e un'energia stratosferica. Le finanze? Sarrimpinguate. Per l'Acquario ilè l'dei cambiamenti. Soprattutto sul lavoro", scrive Fox nel suo libro. "I Gemelli hun inizio un po' frenato, ma una primavera a velocità di ...

