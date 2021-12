“Non mi ha scelta nemmeno quest’anno”: Amadeus messo all’angolo, esclusione dolorosa (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ennesima esclusione da Sanremo 2022: la cantante non ci sta e si sfoga sui social, ecco cos’è successo nel dettaglio. Amadeus a Sanremo (screenshot youtube)Nuova polemica dopo l’ennesima esclusione di una concorrente a Sanremo 2022: si tratta di Giulia Ottonello, ex vincitrice di Amici. La cantante ha partecipato alla seconda edizione di Amici Di Maria De Filippi e quest’anno aveva deciso di proporre ben due canzoni al Festival. Nonostante il successo che sta riscuotendo fra il pubblico grazie alla sua partecipazione a svariati musical e al rilascio di diversi singoli, le due canzoni proposte dalla Ottonello non sono state considerate alla portata del Festival. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sanremo 2022, rivoluzione decisa improvvisamente: “Altre 3 nuove canzoni” Giulia Ottonello e lo sfogo sui social: ... Leggi su specialmag (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ennesimada Sanremo 2022: la cantante non ci sta e si sfoga sui social, ecco cos’è successo nel dettaglio.a Sanremo (screenshot youtube)Nuova polemica dopo l’ennesimadi una concorrente a Sanremo 2022: si tratta di Giulia Ottonello, ex vincitrice di Amici. La cantante ha partecipato alla seconda edizione di Amici Di Maria De Filippi eaveva deciso di proporre ben due canzoni al Festival. Nonostante il successo che sta riscuotendo fra il pubblico grazie alla sua partecipazione a svariati musical e al rilascio di diversi singoli, le due canzoni proposte dalla Ottonello non sono state considerate alla portata del Festival. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sanremo 2022, rivoluzione decisa improvvisamente: “Altre 3 nuove canzoni” Giulia Ottonello e lo sfogo sui social: ...

Advertising

matteorenzi : Anticipare la #TerzaDose è una scelta che andava fatta un mese fa, non adesso. Lo abbiamo detto in tutte le salse a… - marcocappato : #Draghi ha annunciato che il Governo non scenderà in campo contro i #referendum davanti alla Corte costituzionale.… - sebmes : La scelta non è se mandare #Draghi al Quirinale o se tenerlo a Palazzo Chigi. La scelta è se tenerci uno statista… - awkgvrl : RT @deadghia: fa schifo non essere mai la prima scelta di qualcuno e sentirsi sempre una ruota di scorta - gfvip_comment : RT @deadghia: fa schifo non essere mai la prima scelta di qualcuno e sentirsi sempre una ruota di scorta -