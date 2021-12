Nel furgone ha più di un quintale di petardi e razzi illegali | scattano sequestro e denuncia

(Di giovedì 23 dicembre 2021) CIVITANOVA - Nelaveva più di undi botti,, con etichette fasulle oppure del tutto assenti: scatta il maxidella Finanza di Civitanova ,to ...

Advertising

Daaadxoxo : RT @llyfrausandrain: comunque tutti i personaggi di nicolas hanno fatto almeno un incidente incredibile: vittorio che si schianta con la ma… - jes_loveislove : Il chiattillo che nel bel mezzo di una sparatoria su un furgone ne esce illeso Ma Simone che sbatte a 10km/h sull’… - maiohosonno1 : RT @llyfrausandrain: comunque tutti i personaggi di nicolas hanno fatto almeno un incidente incredibile: vittorio che si schianta con la ma… - Ov3r4g4in : @fIeurslwt ti prego! nel vederli rubare la macchina mi è partito il dejavu di quando l’ha rubata simo con manuel, e… - AriMoon92 : RT @llyfrausandrain: comunque tutti i personaggi di nicolas hanno fatto almeno un incidente incredibile: vittorio che si schianta con la ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel furgone

Brescia Oggi

CIVITANOVA -aveva più di un quintale di botti, petardi e razzi illegali, con etichette fasulle oppure del tutto assenti: scatta il maxi sequestro della Finanza di Civitanova , denunciato il ...Mercoledì di sangue sulle stradebresciano: oltre all' incidente mortale avvenuto sulla A21 in cui ha perso la vita un autista ... L'incidente si è verificato attorno alle 14,30: ildella ...Non è sopravvissuto ai gravi traumi riportati nell’impatto con un furgone l’87enne investito martedì pomeriggio sulla Statale Adriatica, mentre attraversava la strada sopra le strisce pedonali. Vittor ...CIVITANOVA - Nel furgone aveva più di un quintale di botti, petardi e razzi illegali, con etichette fasulle oppure del tutto assenti: scatta il maxi sequestro della Finanza di ...