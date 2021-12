Musei provinciali aperti a Natale e Santo Stefano

(Di giovedì 23 dicembre 2021) La Provincia di Salerno, in occasione delle prossime festività natalizie, comunica gli orari di apertura dei vari, che sarannoregolarmente al pubblico nei giorni ed orari consultabili sul sito della Provincia di Salerno: https://www.provincia.salerno.it/archivio6 eventi-in-agenda 0 382 16 7.html, ad eccezione delle giornate festive del 25 e 26 dicembre 2021, 1 e 6 gennaio 2022, quando tutti iresteranno chiusi. Invece per le Vigilie die di Capodanno, nei giorni 24 e 31 dicembre 2021, la chiusura al pubblico di tutti iè prevista alle ore 15. “Cerchiamo di rendere fruibili – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – i nostri spazi museali per le festività natalizie, ...

La Provincia di Salerno, in occasione delle prossime festività natalizie, comunica gli orari di fruizione dei vari, che saranno aperti regolarmente al pubblico nei giorni ed orari consultabili sul sito della Provincia di Salerno al seguente link: https://www.provincia.salerno.it/archivio6_eventi -...La Provincia di Salerno, in occasione delle prossime festività natalizie, comunica gli orari di apertura dei vari, che saranno aperti regolarmente al pubblico nei giorni ed orari consultabili sul sito della Provincia di Salerno , ad eccezione delle giornate festive del 25 e 26 dicembre 2021, 1 ...Scuola / Cultura \| 22.12.2021 \| 13:30. Anno dei Musei dell'Euregio, il futuro dei trasporti in mostra al Muse. Coniugare nuove forme di trasporto e tutela dell'ambiente è la sfid ...“Cerchiamo di rendere fruibili - dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese - i nostri spazi museali per le festività natalizie, per accontentare le esigenze dei flussi turistici che in ...