Monitoraggio Gimbe: +42,3% di nuovi casi in una settimana. Incidenza boom in metà delle province (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il numero dei nuovi casi di Covid-19 in Italia cresce di ben il +42,3% in 7 giorni. Un netto aumento, pari al 33%, si registra anche nei decessi. Sul fronte ospedaliero crescono ancora i posti letto occupati da pazienti Covid, con un +17% in area medica e +17,3% in terapia intensiva. Questi i dati del Monitoraggio della Fondazione Gimbe, che confronta i dati della settimana 15-21 dicembre rispetto alla precedente. Si tratta, spiega il presidente Nino Cartabellotta, di «un'impennata favorita anche dalla rapida diffusione della variante Omicron, ampiamente sottostimata da un sequenziamento insufficiente». La buona notizia è che nell'ultima settimana aumenta il numero di somministrazioni di vaccino: sono state 3,7 milioni. In particolare si registra il +13,8% di nuovi ...

