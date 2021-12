Migliori certificati SSL in Italia

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 23 dicembre 2021) In questo articolo di descriveremo imodi per ottenere un certificato SSL da utilizzare nel vostro sito per rendere più sicura la navigazione dei vostri utenti. Vediamo come si fa! Al giorno d’oggi la cyber-security è uno dei temi caldi: da una parte abbiamo una forte spinta sulla digitalizzazione che permette di accelerare i processi, dall’altra abbiamo l’esposizione ai pericoli. Il certificato SSL fornisce agli utenti un modo sicuro per connettersi ad un sito web. Infatti i server dotati della certificazione sono in grado di creare un canale di comunicazione sicuro con i vari client. Certificato SSL: come funziona e perché usarlo Essenzialmente tramite il protocollo SSL – e il suo successore TLS -, è possibile creare una connessione sicura tra client e server. Ormai quasi tutti i siti web fanno uno di questa tecnologia, ma essa diventa indispensabile nel ...