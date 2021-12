(Di giovedì 23 dicembre 2021) Camuffata, ma non troppo, con una pellicola adesiva color cielo, con tanto di nuvolette: è stata “vestita” così la, immortalata nel corso della sua prima uscita pubblica ufficiale in quel di Modena. Sotto al cofano ci sarà “Nettuno”, nome del motore V6 biturbo di 3 litri che pulsa sotto al cofano e già visto sulla versione chiusa della: eroga 630 cavalli di potenza massima e 730 Nm di coppia motrice, messi a terra dalle ruote posteriori di trazione, tramite un cambio automatico a doppia frizione. Con il coupé, lacondivide la scocca, interamente realizzata di fibra di carbonio e materiali compositi, identica per tutte le varianti di carrozzeria previste, inclusa la versione a trazione 100% elettrica, che dovrebbe arrivare nel corso del prossimo ...

Advertising

fattiamotore : Maserati MC20 Spider, esordio programmato per il 2022 – FOTO - Sgommo : Maserati MC20 Cabrio: prime foto ufficiali - MaxOlivo90 : TECNICA - Maserati MC20, il segreto di Nettuno - infoitscienza : Maserati MC20, primi giri per la variante cabrio - infoitscienza : Maserati MC20 Cabrio: le prime foto della scoperta da 630 Cv -

Ultime Notizie dalla rete : Maserati MC20

Le prove su strada di Quattroruote includono un'analisi delle caratteristiche tecniche della vettura in esame. Questa settimana ci occupiamo dellae in particolare del suo motore, Nettuno . È il cuore della halo car della Casa del Tridente che ne rivendica orgogliosamente la paternità, la produzione (che si compie in un nuovo ...Esce inaspettatamente dai cancelli dello storico stabilimento di Modena una nuova versione della super sportivacon una livrea color azzurro cielo, che non passa certamente inosservata. Una veste del tutto inedita, un camouflage perfetto caratterizzato da un originale gioco di nuvole per coprire ...A condire il tutto, poi, le pellicole adesive che, non a caso, riportano delle nuvole, per rendere ancora più chiara la sua vocazione. Nuova Maserati MC20 Cabrio – Foto credits Maserati press. Così co ...Le prove su strada di Quattroruote includono un'analisi delle caratteristiche tecniche della vettura in esame. Questa settimana ci occupiamo della halo car del Tridente ...