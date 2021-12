Marche, il virus non molla: sono 871 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Le fasce di età e le province dove colpisce di più /Il trend dei ... (Di giovedì 23 dicembre 2021) ANCONA - Le Marche in zona gialla continuano a stare con il fiato sospeso per il numero dei contagi , con una incidenza che corre sempre verso l'alto. Oggi i nuovi positivi al Covid sono 871 su 7.136 ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 23 dicembre 2021) ANCONA - Lein zona gialla continuano a stare con il fiato sospeso per il numero dei, con una incidenza che corre sempre verso l'alto. Oggi ipositivi al Covid871 su 7.136 ...

Advertising

Tarantola46 : @MilaSpicola - infoitinterno : Covid, altro picco di nuovi contagi oggi nelle Marche. Il virus tra i giovani, corre nelle fasce di età con più no-… - TheItalianTimes : ?? I DATI DEL VIRUS In #Italia 28.632 nuovi casi. Mai così alti da novembre 2020. #Liguria, #Marche, #Veneto e… - GabriellaCicca4 : Le Marche in zona gialla.Spero fortemente che servi a rallentare il virus. Vivo in un paese di appena mille anime,p… - cristinascappa : @bon1z È comunque ancora incerto che un guarito sia immune al virus. Concordo sul tampone per tutti. -